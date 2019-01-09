Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:28, 9 января 2019 122
 0    0

В Подмосковье из-за ревности убили полицейского

В Подмосковье из-за ревности убили полицейского

В Подмосковье убили полицейского. В Подольске мужчина получил ножевые ранения во время бытового конфликта, передает ТАСС.

40-летний майор полиции из Тверской области был в гостях у своей знакомой. Он распивал спиртное с ее соседом, между ними произошел конфликт на почве ревности.

Сосед ударил полицейского ножом в шею, потерпевший скончался на месте.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве ранее уже был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
19:28, 9 января 2019
В Подмосковье из-за ревности убили полицейского
18:33, 9 января 2019
Пытался пролететь на «красный». Момент аварии на площади Победы попал на видео
17:12, 9 января 2019
На Московском «Шевроле» врезалась в забор после столкновения с «Крайслером»
17:02, 9 января 2019
Автобус ритуальных услуг устроил ДТП в Сараях
16:37, 9 января 2019
Ревнивый рязанец несколько раз ударил ножом соперника 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 122
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
12:44, 30 декабря 2018 29 250
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
13:17, 4 января 2019 28 993
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
21:10, 31 декабря 2018 25 635
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:10, 3 января 2019 23 968
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум