В Подмосковье из-за ревности убили полицейского

В Подмосковье убили полицейского. В Подольске мужчина получил ножевые ранения во время бытового конфликта, передает
40-летний майор полиции из Тверской области был в гостях у своей знакомой. Он распивал спиртное с ее соседом, между ними произошел конфликт на почве ревности.
Сосед ударил полицейского ножом в шею, потерпевший скончался на месте.
Отмечается, что подозреваемый в убийстве ранее уже был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.