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9:04, 9 января 2019 304
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Толкалина встретила Рождество в рязанском храме

Толкалина встретила Рождество в рязанском храме

Любовь Толкалина встретила Рождество в селе Савватьма Ермишинского района. На своей странице в Instagram она опубликовала видео с праздничного богослужения в местном храме.

«Празднуем всем миром Рождество. В нашей Савватемской церкви я с детства помню все трещинки в полу… наперечет знаю все иконы, а сегодня мне даже дали петь на клиросе… Я не могу себя представить более счастливой!» — написала актриса.

Еще один ролик она сняла перед чаепитием с прихожанами, где они хором исполняли «Песнь Пресвятой Богородице».

«Счастье, счастье мое. Моя внутренняя Савватьма. Такое возможно только здесь, а завтра, стихи, коньки, родник, баня, костер на улице, чтение новых сочинений, чай и разговоры о самом главном…» — поделилась планами Толкалина.

Актриса сделала целую серию публикаций из Савватьмы. В нее вошли фотография «красного угола» с иконами и видео, на котором Толкалина гадает на кофейной гуще.


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В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освящает кровлю и посуду и честно двери делит пополам. В деревне Он - в избытке. В чугуне Он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит. Выдает девицу за лесничего. И в шутку устраивает вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. Возможность же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь свисту, единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеисту. Бродский

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

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Рождество Твое, Хрис­те Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам слу­жащии звездою учахуся. Тебе кланятися, Солн­цу правды, и Тебе ве­дети с высоты Восток­а. Господи, слава Те­бе! Современный перевод: Рождество Твое, Хрис­те Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звезд­ам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

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