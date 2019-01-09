Толкалина встретила Рождество в рязанском храме

Любовь Толкалина встретила Рождество в селе Савватьма Ермишинского района. На своей
«Празднуем всем миром Рождество. В нашей Савватемской церкви я с детства помню все трещинки в полу… наперечет знаю все иконы, а сегодня мне даже дали петь на клиросе… Я не могу себя представить более счастливой!» — написала актриса.
Еще один ролик она сняла перед чаепитием с прихожанами, где они хором исполняли «Песнь Пресвятой Богородице».
«Счастье, счастье мое. Моя внутренняя Савватьма. Такое возможно только здесь, а завтра, стихи, коньки, родник, баня, костер на улице, чтение новых сочинений, чай и разговоры о самом главном…» — поделилась планами Толкалина.
Актриса сделала целую серию публикаций из Савватьмы. В нее вошли фотография «красного угола» с иконами и видео, на котором Толкалина гадает на кофейной гуще.
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В одной абсолютно счастливой деревеньке .... праздник сегодня!празднуем всем миром Рождество. в нашей Савватемской церкви я с детства помню все трещинки в полу....наперечет знаю все иконы, а сегодня мне даже дали петь на клиросе... Я не могу себя представить более счастливой! С праздником , люди !!!! С праздником ,православные!!!!!
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В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освящает кровлю и посуду и честно двери делит пополам. В деревне Он - в избытке. В чугуне Он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит. Выдает девицу за лесничего. И в шутку устраивает вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. Возможность же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь свисту, единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеисту. Бродский
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Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся. Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе! Современный перевод: Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!