ТЦ «Круиз» открыли после эвакуации

Торговый центр «Круиз» открыли после эвакуации. В среду, 9 января, все магазины начали работать в нормальном режиме.
ТЦ
Напомним, рязанцам пообещали
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Торговый центр «Круиз» открыли после эвакуации. В среду, 9 января, все магазины начали работать в нормальном режиме.
ТЦ
Напомним, рязанцам пообещали
© RZN.info
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