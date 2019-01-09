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10:30, 9 января 2019 1 141
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ТЦ «Круиз» открыли после эвакуации

ТЦ «Круиз» открыли после эвакуации

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Торговый центр «Круиз» открыли после эвакуации. В среду, 9 января, все магазины начали работать в нормальном режиме.

ТЦ закрыли 8 января после сообщения о задымлении. Посетителей «Круиза» эвакуировали, в том числе отменили сеансы в кинотеатре «Люксор».

Напомним, рязанцам пообещали вернуть деньги за купленные билеты.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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