Скорей бы на работу! Семь способов избавиться от постпраздничного синдрома

Новогодние каникулы подошли к концу. Надеемся, что праздничная десятидневка прошла для большинства из вас не пресно и сумбурно, а интересно и бурно.

Но снова выходить на работу категорически не хочется. И после зажигательной декады порой чувствуешь себя эпическим китайским драконом, которого, по старинной народной традиции, вот-вот сожгут после праздника.

Если вам знакомо это апатично-расслабленное ощущение и вы не знаете, как преодолеть его, воспользуетесь семью советами RZN.info и победите постпраздничную хандру.

Отдых после отдыха

Чтобы войти в трудовой ритм, задумайтесь, где и когда вы проведете отпуск в наступившем году. Может быть, захочется махнуть на Алтай, порыскать подобно Паустовскому по мещерским лесам и болотам или забраться на Триумфальную арку в Париже. Мысли о скорых путешествиях наверняка разгонят январский сплин.

Карьерный мост

Если сценарий отпуска уже придуман, наверное, стоит наметить новые ориентиры для профессионального развития. Не исключено, что вы собираетесь играючи получить MBA, посетить парочку увлекательных и полезных тренингов или плодотворно съездить в командировку. Такой системный подход к самосовершенствованию быстро разгонит сгустившиеся над вами тучки.

Строгий столоначальник

Если вы приверженец теории малых дел, то устройте генеральную уборку собственного стола. Рабочее место, очищенное от лишних бумаг, пачки печенья трехлетней давности, визиток отправленных в отставку чиновников, придаст вам новой энергии и сил.

Полезная доза

Конечно, можно взять себя в руки и с помощью легкого и вполне легального допинга. В ближайшую аптеку наверняка не заросла народная тропа и пачка целительных витаминов явно поднимет неожиданно упавший тонус.

Нет уж, увольте!

Если масштабное строительство планов вкупе с приемом питательных веществ не помогает обрести вкус к работе, наверное, стоит поменять ее. Может, на ближайшей стройке не хватает креативных каменщиков, загородные поля зарастают без заботливого хозяина, а в соседней конторе некому устраивать мозговой штурм. Вполне вероятно, что на новом поприще вас ждут яркие победы.

Instagram важней ста грамм

Если за праздники вы стали ветераном стакановского движения, возлияния надо прекратить. Хотя бы на время. Торжественно объявите свой пищевод и желудок зоной свободной от всяческого алкоголя. Вместо рюмочки можно выйти на прогулку, энергично сделать зарядку, посмотреть интересный фильм, уткнуться в увлекательную книгу, полистать и обновить собственный Instagram. Трезвый взгляд на окружающий мир скоро вернет вас к полноценной жизни!

Пройдемте в спа!

Допускаем, что вы хронически устали от застолий, визитов и новогоднего экстаза. В таком случае прекрасное лекарство — долгий, глубокий и комфортный сон. Только не забудьте, что завтра на работу, и не бейте сильно по будильнику!

Настройтесь на позитивную волну и возвращайтесь скорее в строй!