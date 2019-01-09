Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:11, 9 января 2019 3 406
 1    0

Скорей бы на работу! Семь способов избавиться от постпраздничного синдрома 1

Скорей бы на работу! Семь способов избавиться от постпраздничного синдрома

Новогодние каникулы подошли к концу. Надеемся, что праздничная десятидневка прошла для большинства из вас не пресно и сумбурно, а интересно и бурно.

Но снова выходить на работу категорически не хочется. И после зажигательной декады порой чувствуешь себя эпическим китайским драконом, которого, по старинной народной традиции, вот-вот сожгут после праздника.

Если вам знакомо это апатично-расслабленное ощущение и вы не знаете, как преодолеть его, воспользуетесь семью советами RZN.info и победите постпраздничную хандру.

Отдых после отдыха

Чтобы войти в трудовой ритм, задумайтесь, где и когда вы проведете отпуск в наступившем году. Может быть, захочется махнуть на Алтай, порыскать подобно Паустовскому по мещерским лесам и болотам или забраться на Триумфальную арку в Париже. Мысли о скорых путешествиях наверняка разгонят январский сплин.

Карьерный мост

Если сценарий отпуска уже придуман, наверное, стоит наметить новые ориентиры для профессионального развития. Не исключено, что вы собираетесь играючи получить MBA, посетить парочку увлекательных и полезных тренингов или плодотворно съездить в командировку. Такой системный подход к самосовершенствованию быстро разгонит сгустившиеся над вами тучки.

Строгий столоначальник

Если вы приверженец теории малых дел, то устройте генеральную уборку собственного стола. Рабочее место, очищенное от лишних бумаг, пачки печенья трехлетней давности, визиток отправленных в отставку чиновников, придаст вам новой энергии и сил.

Полезная доза

Конечно, можно взять себя в руки и с помощью легкого и вполне легального допинга. В ближайшую аптеку наверняка не заросла народная тропа и пачка целительных витаминов явно поднимет неожиданно упавший тонус.

Нет уж, увольте!

Если масштабное строительство планов вкупе с приемом питательных веществ не помогает обрести вкус к работе, наверное, стоит поменять ее. Может, на ближайшей стройке не хватает креативных каменщиков, загородные поля зарастают без заботливого хозяина, а в соседней конторе некому устраивать мозговой штурм. Вполне вероятно, что на новом поприще вас ждут яркие победы.

Instagram важней ста грамм

Если за праздники вы стали ветераном стакановского движения, возлияния надо прекратить. Хотя бы на время. Торжественно объявите свой пищевод и желудок зоной свободной от всяческого алкоголя. Вместо рюмочки можно выйти на прогулку, энергично сделать зарядку, посмотреть интересный фильм, уткнуться в увлекательную книгу, полистать и обновить собственный Instagram. Трезвый взгляд на окружающий мир скоро вернет вас к полноценной жизни!

Пройдемте в спа!

Допускаем, что вы хронически устали от застолий, визитов и новогоднего экстаза. В таком случае прекрасное лекарство — долгий, глубокий и комфортный сон. Только не забудьте, что завтра на работу, и не бейте сильно по будильнику!

Настройтесь на позитивную волну и возвращайтесь скорее в строй!


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:20, 9 января 2019
На зимних каникулах в лагерях отдохнут почти три с половиной тысячи рязанских школьников
15:19, 9 января 2019
За новогодние праздники рязанские автоинспекторы задержали почти сто пьяных водителей
15:02, 9 января 2019
Пять рязанцев поступили в ОКБ за новогодние праздники с обморожением
14:49, 9 января 2019
В Госдуме предложили ввести «свободные» новогодние выходные
14:17, 9 января 2019
На губернаторских елках побывали 2700 рязанских школьников
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 077
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
12:44, 30 декабря 2018 29 236
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
13:17, 4 января 2019 28 927
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
21:10, 31 декабря 2018 25 622
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:10, 3 января 2019 23 952
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум