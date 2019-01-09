Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:13, 9 января 2019 103
 0    0

С начала года в регионах России выросли цены на бензин

С начала года в регионах России выросли цены на бензин

С начала года в регионах России на 1,7% выросли цены на бензин. Динамика укладывается в договоренности между правительством и нефтяниками, достигнутыми осенью 2018 года, передает ТАСС.

По словам начальника управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрия Махонина, в основном цены подняли крупные вертикально-интегрированные компании, они обосновывают это увеличением НДС.

«Других причин и предпосылок мы не видим, потому что маржинальность достаточно приемлемая», — подчеркнул он.

Напомним, нефтяники обязались заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года, а с января по 31 марта 2019 года — удерживать их рост на уровне прогнозируемой в стране инфляции.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:13, 9 января 2019
С начала года в регионах России выросли цены на бензин
20:26, 9 января 2019
Как рязанцы отмечали новогодние праздники. Обзор Instagram
19:55, 9 января 2019
«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки
19:38, 9 января 2019
В Рязанском районе прошла елка главы администрации. Фото
18:54, 9 января 2019
Пострадавшим при взрыве в Магнитогорске выделят 147 млн рублей на покупку жилья
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Косметика обеих марок гипоаллергенна.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 138
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
12:44, 30 декабря 2018 29 256
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
13:17, 4 января 2019 29 012
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
21:10, 31 декабря 2018 25 640
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:10, 3 января 2019 23 972
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум