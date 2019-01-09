С начала года в регионах России выросли цены на бензин

С начала года в регионах России на 1,7% выросли цены на бензин. Динамика укладывается в
По словам начальника управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрия Махонина, в основном цены подняли крупные вертикально-интегрированные компании, они обосновывают это увеличением НДС.
«Других причин и предпосылок мы не видим, потому что маржинальность достаточно приемлемая», — подчеркнул он.
Напомним, нефтяники обязались заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года, а с января по 31 марта 2019 года — удерживать их рост на уровне прогнозируемой в стране инфляции.