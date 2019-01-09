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17:26, 9 января 2019 908
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С начала года у рязанцев изъяли четыре огнестрельных оружия

С начала года у рязанцев изъяли четыре огнестрельных оружия

С начала 2019 года у жителей Рязанской области четыре огнестрельных оружия и патроны, которые они хранили незаконно. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

25-летнего кораблинца задержали на Первомайском проспекте. У него изъяли самодельный пистолет и семь патронов калибра 5,6 миллиметра.

В квартире 30-летнего предпринимателя на улице Бирюзова нашли боевое оружие, изготовленное из охолощенного пистолета марки «ПМ-СО».

В Скопине у 39-летнего безработного забрали обрез двуствольного охотничьего ружья импортного производства. Обрез из одноствольного оружия также держал у себя житель села Борки.

Кроме того, правоохранители изъяли патроны и порох, 1,8 килограмма которого хранил 44-летний житель поселка Ясная Поляна Кадомского района.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям 222 и 223 УК РФ.


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