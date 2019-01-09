Рязанские полицейские изъяли более тонны нелегального алкоголя за праздничные дни

Рязанские полицейские изъяли 1188 литров нелегального алкоголя за праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники полиции пресекли 34 административных правонарушения в Рязани, Рыбном, Ряжске, Скопине, Путятине, а также в Сасовском, Шиловском, Рыбновском, Шацком, Кораблинском, Сараевском и Михайловском районах.
Так, 7 и 8 января в Рязани полицейские зафиксировали факты незаконной продажи спиртного в кафе на улице Кутузова, где нашли 32 литра алкоголя, а в кафе на улице Новикова-Прибоя — 18 литров.
Нарушителям грозят крупные штрафы.