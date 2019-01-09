Рязань оказалась в десятке российских городов по уровню вовлеченности в православие

Рязань оказалась в первой десятке российских городов по уровню вовлеченности в православную культуру. Об этом свидетельствует исследование
У респондентов спрашивали, есть ли в их окружении люди, активно вовлеченные в православную жизнь. 34% опрошенных ответили утвердительно.
Согласно исследованию, наибольшее число таких людей проживают в Белгороде, Воронеже, Курске, Москве и Липецке.
На шестом и седьмом месте рейтинга оказались Тамбов и Калуга, Рязань на восьмом. Девятая и десятая строчки — Подольск и Саранск.
Самый низкий уровень вовлеченности населения в православие отметили в Улан-Удэ, Уфе, Якутске, Махачкале и Грозном.
Кроме того, более 1% респондентов рассказали, что среди их знакомых есть активные католики. В основном это жители Калининграда, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Москвы и Мурманска.
Еще около 2% опрошенных заявили, что среди их знакомых есть люди, активно участвующие в жизни протестантских церквей. Это оказались жители Орла, Севастополя, Петрозаводска, Калининграда и Курска.