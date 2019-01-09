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11:23, 9 января 2019 587
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Рошаль рассказал о состоянии пострадавшего в Магнитогорске младенца

Рошаль рассказал о состоянии пострадавшего в Магнитогорске младенца

Фото: Pixabay.com

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии пострадавшего в Магнитогорске младенца. Мальчик пока остается в реанимации, передает РИА «Новости».

«Состояние стабильное, с медленным улучшением», — отметил Рошаль.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Погибли 39 человек.

Одиннадцатимесячного Ваню Фокина нашли живым под завалами. Его госпитализировали с серьезными обморожениями и черепно-мозговой травмой. Позже мальчика перевезли в Москву. 7 января он пришел в сознание.


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