Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии пострадавшего в Магнитогорске младенца. Мальчик пока остается в реанимации, передает РИА «
«Состояние стабильное, с медленным улучшением», — отметил Рошаль.
Напомним, 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома.
Одиннадцатимесячного Ваню Фокина нашли живым под завалами. Его госпитализировали с серьезными обморожениями и черепно-мозговой травмой. Позже мальчика перевезли в Москву. 7 января он