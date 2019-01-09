Ревнивый рязанец несколько раз ударил ножом соперника. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением живота, колото-резаной раной спины и ушибами лица,
46-летний житель Рязанского района узнал, что его любовница периодически общается с другим мужчиной. Он нашел номер телефона соперника и договорился о встрече.
Мужчины встретились в Рязани.
«По одной из версий, нетрезвый рязанец спустился во двор со столовым ножом в руках. Ссора стремительно перешла в потасовку, в ходе которой житель Рязанского района отобрал у рязанца нож и нанес им несколько ударов, а затем скрылся», — рассказали в полиции.
Злоумышленника задержали через шесть часов после обращения в полицию. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК.
35-летнему мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.