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16:37, 9 января 2019 1 074
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Ревнивый рязанец несколько раз ударил ножом соперника 1

Ревнивый рязанец несколько раз ударил ножом соперника

Ревнивый рязанец несколько раз ударил ножом соперника. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением живота, колото-резаной раной спины и ушибами лица, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

46-летний житель Рязанского района узнал, что его любовница периодически общается с другим мужчиной. Он нашел номер телефона соперника и договорился о встрече.

Мужчины встретились в Рязани.

«По одной из версий, нетрезвый рязанец спустился во двор со столовым ножом в руках. Ссора стремительно перешла в потасовку, в ходе которой житель Рязанского района отобрал у рязанца нож и нанес им несколько ударов, а затем скрылся», — рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали через шесть часов после обращения в полицию. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК.

35-летнему мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.


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