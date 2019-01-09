Пять рязанцев поступили в ОКБ за новогодние праздники с обморожением. Об этом сообщили в
Заведующий ожоговым отделением больницы Артем Введенский отметил, что большинство пострадавших — люди, которые злоупотребляют алкоголем. Среди пациентов также один рыбак, который оделся не по погоде.
Повреждения кожи у пострадавших такие, что требуют стационарного лечения и даже оперативного вмешательства.
«Находясь на улице в сильный мороз, нельзя употреблять спиртное и курить, это способствует теплоотдаче и влечет более тяжелые последствия. Также нельзя растирать замерзшие участки тела снегом и льдом», — говорится в сообщении.