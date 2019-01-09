Полпред президента в ЦФО и Николай Любимов обсудили условия ипотеки для молодых семей

В декабре состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова и полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева.
В рамках встречи прошло рабочее совещание, на котором обсуждили вопросы обеспечения жильем молодых семей, использование ипотечных программ, а также готовность региона к реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Участниками совещания стали члены областного правительства, руководители облдумы, администрации, строительных компаний, руководство ведущих банков города.
Директор Рязанского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Синякин сообщил, что самой популярной услугой остается ипотечное жилищное кредитование.
«Сложилась стабильная положительная динамика по этому направлению. По состоянию на 1 декабря 2018 года, объем выдач ипотечных кредитов увеличился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 1,8 млрд рублей. При поддержке „Россельхозбанка“ в 2018 году свои жилищные условия смогли улучшить более 1200 рязанских семей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году», — рассказал Синякин.
В перечень аккредитованных филиалом застройщиков входят 27 строительных компании и 86 объекта недвижимости. По данным на 14 декабря 2018 года, розничный портфель с начала года увеличился на 20% и составляет около 6 млрд.
Кроме того, «Россельхозбанк» оказался лучшим в номинации «Военная ипотека» конкурса «Лучшая ипотечная программа в Рязанской области».