Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:14, 9 января 2019 1 937

Полпред президента в ЦФО и Николай Любимов обсудили условия ипотеки для молодых семей

Полпред президента в ЦФО и Николай Любимов обсудили условия ипотеки для молодых семей

В декабре состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова и полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева.

В рамках встречи прошло рабочее совещание, на котором обсуждили вопросы обеспечения жильем молодых семей, использование ипотечных программ, а также готовность региона к реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Участниками совещания стали члены областного правительства, руководители облдумы, администрации, строительных компаний, руководство ведущих банков города.

Директор Рязанского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Синякин сообщил, что самой популярной услугой остается ипотечное жилищное кредитование.

«Сложилась стабильная положительная динамика по этому направлению. По состоянию на 1 декабря 2018 года, объем выдач ипотечных кредитов увеличился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 1,8 млрд рублей. При поддержке „Россельхозбанка“ в 2018 году свои жилищные условия смогли улучшить более 1200 рязанских семей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году», — рассказал Синякин.

В перечень аккредитованных филиалом застройщиков входят 27 строительных компании и 86 объекта недвижимости. По данным на 14 декабря 2018 года, розничный портфель с начала года увеличился на 20% и составляет около 6 млрд.

Кроме того, «Россельхозбанк» оказался лучшим в номинации «Военная ипотека» конкурса «Лучшая ипотечная программа в Рязанской области».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
15:20, 9 января 2019
На зимних каникулах в лагерях отдохнут почти три с половиной тысячи рязанских школьников
15:19, 9 января 2019
За новогодние праздники рязанские автоинспекторы задержали почти сто пьяных водителей
15:02, 9 января 2019
Пять рязанцев поступили в ОКБ за новогодние праздники с обморожением
14:49, 9 января 2019
В Госдуме предложили ввести «свободные» новогодние выходные
14:17, 9 января 2019
На губернаторских елках побывали 2700 рязанских школьников
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 077
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
12:44, 30 декабря 2018 29 236
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
13:17, 4 января 2019 28 927
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
21:10, 31 декабря 2018 25 622
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:10, 3 января 2019 23 952
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум