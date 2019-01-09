«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки

В среду, 9 января, стартовал эксперимент «Почты России» и Федеральной таможенной службы по оплате пошлин при совершении онлайн-покупок, сообщили в пресс-службе.
Под эксперимент попадают покупки выше 500 евро. При успешной реализации проекта порог беспошлинной торговли в будущем снизят.
«В ближайшее время возможность онлайн-оплаты пошлин станет доступна покупателям крупнейших маркетплейсов, что позволит расширить эксперимент на более 90% объема трансграничной интернет-торговли, поступающей в Россию в почтовых отправлениях», — говорится в сообщении.