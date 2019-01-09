С новым счастьем. Обзор главных новостей новогодних каникул

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Вот и завершились долгие новогодние каникулы. Самое время вспомнить основные события.
О «новогодних» новостях. Горожане и гости Рязани впервые встретили праздник на площади Ленина.
Один из самых традиционных на новогодних праздниках фильмов «Ирония судьбы» подвергся резкой критике митрополита Марка. Вокруг картины развернулась целая полемика, на которую даже отреагировал исполнитель главной роли.
Рязань станет новогодней столицей России, регион уже получил соответствующий символ.
Позже в Рязани отметили Рождество. Любимов вместе с рязанцами посетил богослужение в Христорождественском соборе.