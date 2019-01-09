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8:12, 9 января 2019 537
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С новым счастьем. Обзор главных новостей новогодних каникул

С новым счастьем. Обзор главных новостей новогодних каникул

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Вот и завершились долгие новогодние каникулы. Самое время вспомнить основные события.

О «новогодних» новостях. Горожане и гости Рязани впервые встретили праздник на площади Ленина.

Один из самых традиционных на новогодних праздниках фильмов «Ирония судьбы» подвергся резкой критике митрополита Марка. Вокруг картины развернулась целая полемика, на которую даже отреагировал исполнитель главной роли.

Рязань станет новогодней столицей России, регион уже получил соответствующий символ.

Позже в Рязани отметили Рождество. Любимов вместе с рязанцами посетил богослужение в Христорождественском соборе.

Не обошлось без происшествий. В первых числах праздников в Сасовском районе сообщили о «бомбе» в Доме культуры, с места появились фото и видео. Рязанец получил контузию глаза пробкой от шампанского. В Шилове в аварии со скорой фельдшер получила оскольчатый перелом бедра. Женщину планировали прооперировать в Рязани.

Во время катания с горки на Кремлевском валу пострадала рязанка. На Борковском карьере мужчина провалился под лед.

В Сасове полиция устроила погоню за пьяной женщиной на «Ниве». В Рязани эвакуировали ТРЦ «Круиз». Также на Московском шоссе произошло смертельное ДТП, с места которого появились фото и видео.

Какой праздник без драки? В центре Рязани пьяные подростки избили сверстника, его родители написали заявление в полицию. В Приокском мужчина напал на подростка и сломал ему нос.

Немного о спорте. Вратарь ХК «Рязань» помог обыграть Канаду на молодежном чемпионате мира, позже его назвали лучшим игроком соревнований.


© RZN.info

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