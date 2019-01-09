Обрушившийся в Магнитогорске дом не снесут. Такое решение приняли после технической экспертизы МЧС, передает
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что специалисты рекомендовали освободить пятый и шестой подъезды в период, когда работает тяжелая техника. Проживание в остальных подъездах признали безопасным.
При этом жильцы создали петицию с просьбой расселить дом. Они обнаружили трещины на стыках плит и следы деформации балконов и требуют пересмотреть решение о разделении дома и выделить им равноценные квартиры для переселения.
Напомним, 31 декабря из-за взрыва в доме на улице Карла Маркса
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