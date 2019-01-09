На губернаторских елках побывали 2700 рязанских школьников. Об этом
Концерты устраивали с 21 декабря по 6 января. На праздник возили победителей конкурсов и олимпиад, активистов Юнармии и Российского движения школьников, воспитанников детских домов и школ-интернатов из 29 муниципальных образований.
На заключительную Рождественскую елку во Дворце детского творчества пригласили 300 детей из 11 районов. Гости получили сладкие подарки и открытки с приветствием Николая Любимова.
Отмечается, что на новогоднюю елку в Москву ездили 30 рязанцев. Они посмотрели концерт в Кремле, побывали в Мемориальном музее космонавтики и центре культуры и развлечений в Измайловском парке.