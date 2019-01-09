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9:34, 9 января 2019 1 108
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Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Фото: Pixabay.com

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году. По его словам, темп роста по сравнению с 2018 годом будет более медленным.

В интервью «Российской газете» Топилин отметил, что с 1 октября зарплаты проиндексируют на 4,3%. Это касается и специалистов, не вошедших в «майские указы».

«Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников», — уточнил Топилин.

Чтобы сохранить соотношение средней зарплаты в регионе с окладами учителей, врачей, научных и социальных работников, регионам выделят дополнительные 100 миллионов рублей.


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