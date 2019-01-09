Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году. По его словам, темп роста по сравнению с 2018 годом будет более медленным.
В интервью «
«Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников», — уточнил Топилин.
Чтобы сохранить соотношение средней зарплаты в регионе с окладами учителей, врачей, научных и социальных работников, регионам выделят дополнительные 100 миллионов рублей.