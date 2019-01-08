В Сасове полиция устроила погоню за пьяной женщиной на «Ниве»

В ночь на понедельник, 7 января, в Сасове сотрудники ГИБДД остановили 30-летнюю местную жительницу, которая находилась за рулем в пьяном состоянии. Об этом сообщила
Вечером в воскресенье, 6 января, полиция заметила автомобиль, «который неуверенно двигался по дороге».
Водителю подали сигнал остановиться, но «Нива» продолжила движение.
Экипаж ДПС включил на служебном автомобиле специальные проблесковые маячки и потребовал водителя «Нивы» остановиться. Через 500 метров машина выехала на тротуар и остановилась.
Медосвидетельствование показало, что 30-летняя жительница города Сасово, которая находилась за рулем «Нивы», нетрезва.
Алкотестер показал 0,54 промилле. Женщине запретили управлять автомобилем.
Также полицейские выяснили, что у водителя не было документов на машину.
Автомобиль эвакуировали. На нарушительницу составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.
Ей грозит до 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
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