В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе

В ДТП на Московском шоссе погибли 36-летняя женщина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария
Перед переходом остановился автомобиль Kia, чтобы пропустить пешехода. Двигавшийся за ним рейсовый автобус не успел затормозить и врезался в иномарку, которая от удара выехала на «зебру» сбила женщину. Оба автомобиля двигались со стороны Москвы.
За рулем автобуса был москвич 1962 года рождения, за рулем Kia — уроженец Рязанской области 1989 года рождения.
Женщина скончалась на месте ДТП.
С места происшествия