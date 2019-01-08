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16:43, 8 января 2019 4 400
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ТРЦ «Круиз» закрыли до конца дня

ТРЦ «Круиз» закрыли до конца дня

ТРЦ «Круиз» закрыли до конца вторника, 8 января.

Торговый центр эвакуировали около 15 часов из-за сообщения о задымлении. Тревога оказалась ложной.

Сотрудников «Круиза» начали запускать в здание в 15:55. После этого торговый центр закрыли для посещения до конца дня.


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