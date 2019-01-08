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17:03, 8 января 2019 272

Рязанские энергетики усилили контроль за объектами из-за прогнозируемых снегопадов

Рязанские энергетики усилили контроль за объектами из-за прогнозируемых снегопадов

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья работают в усиленном режиме из-за прогнозируемых сегодня в регионах ЦФО и ПФО снегопадов. Специалисты усилили контроль за энергообъектами и готовы предпринять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.

Энергетики проверили техническое состояние оборудования и противоаварийную автоматику, запасы материалов, готовность к работе резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Также проведена проверка схем оповещения и вызова оперативного и ремонтного персонала. С персоналом, находящимся на дежурстве, проведены дополнительные инструктажи.

Напомним, для обеспечения надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса в праздничные и выходные дни с 30 декабря по 8 января, ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» перешли на усиленный режим работы. В компаниях организовано круглосуточное дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

Установлен особый контроль за работой электрооборудования и линий электропередачи. Разработаны схемы связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ПАО «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями. Приняты дополнительные меры противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов электросетевого комплекса.

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек, 4409 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В их распоряжении находятся около 1 709 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 56,16 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения. Под особым контролем энергетиков находится энергоснабжение социально значимых объектов регионов.

Контакт-центры компаний отрабатывают заявки, связанные с вопросами электроснабжения в круглосуточном режиме: МРСК Центра по номеру: 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), МРСК Центра и Приволжья по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).


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