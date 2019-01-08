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13:33, 8 января 2019 12 548
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Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе

Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе

Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе. Материалы опубликованы в Instargam.

Авария произошла около 9:50 во вторник, 8 января, около остановки «Рязанские сады».

Напомним, женщину сбил автомобиль Kia, который выехал на пешеходный переход от столкновения с автобусом.

Пешеход скончалась на месте ДТП.


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