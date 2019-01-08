Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе

Появились фото и видео с места
Авария
Напомним, женщину
Пешеход скончалась на месте ДТП.
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Появились фото и видео с места
Авария
Напомним, женщину
Пешеход скончалась на месте ДТП.
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