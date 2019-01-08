Остановись, мгновение. Лучшие фото 2018 года по версии RZN.info

2018 год для Рязани был богат на события. Самыми массовыми из них традиционно стали День победы, первомайская демонстрация и День города. Зрелищными стали международные соревнования «Авиадарст-2018», а также новое для региона событие — Первый международный форум древних городов.

Редакция RZN.info подготовила подборку лучших фотографий, которые помогут восстановить общую картину минувшего года.

В январе по Рязани начали ездить десять троллейбусов, доставленных из Москвы.

В феврале бывшему зампреду рязанского правительства Дмитрию Андрееву огласили приговор . Его признали виновным в коррупции и назначили наказание в виде шести лет в исправительной колонии строго режима и штрафа в размере 15 миллионов рублей.

В марте Рязань на два дня превратилась в площадку для форума « Цифровая трансформация ». На нем представили инновационные проекты в сфере образования, медицины, политики, предпринимательства и сферы ЖКХ. Одним из спикеров стала телеведущая и продюсер Тина Канделаки.

Рязанцы почтили память погибших на пожаре в кемеровской «Зимней вишне». На памятную акцию к стенам филармонии пришли порядка полутора тысяч горожан.

Корреспондент RZN.info провела сутки с бригадой скорой помощи и рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются рязанские медики.

В мае в небе над полигоном Дубровичи под Рязанью взмыли истребители, бомбардировщики, штурмовики и вертолеты. В третий раз в регионе прошел «Авиамикс» в рамках всеармейского этапа «Авиадарст». Всего в конкурсе поучаствовали 60 экипажей из четырех военных округов и авиации Северного флота ВМФ.

В середине июня начался ремонт моста через Оку. Он затянулся до октября и создал широко обсуждаемые пробки на выезде из города в сторону Солотчи и в обратном направлении.

Днем в пятницу, 22 июня, в четырехэтажке на Грибоедова загорелась крыша . К счастью, никто не погиб. Но на устранение последствий ушло около месяца.

Рязанцы под открытым небом около экрана у гостиницы «Старый город» пришли поболеть за сборную России. Матч с Уругваем в рамках чемпионата мира по футболу 2018.

В июне в Рязань впервые приехала Ольга Бузова. Фоторепортаж с концерта певицы побил рекорды сайта RZN.info и набрал более 350 тысяч просмотров.

В июле началось благоустройство площади Ленина. Разговоры о качестве проделанной работы не утихают до сих пор. Мы помним, как все начиналось .

Летом в Рязани началось строительство спорткомплекса « Под мостом » и благоустройство Лесопарка. Проект завершили к августу.

В июле на аэродроме в Дягилеве открылись международные соревнования « Авиадартс-2018 ». В Рязань для участия в них прибыли летчики из Беларуси, Казахстана, Китая и России.

В преддверии Дня металлурга корреспондент RZN.info вместе с губернатором посетил завод точного литья .

В августе Рязань традиционно «накрыло» музыкальной волной фестиваля « Подбелка-2018 ». Гран-при фестиваля получила арт-группа «John Lemon».

Пока в Рязани пели и танцевал, в селе Помозово Михайловского района появился газ. Газопровод протяженностью 6,6 километра сюда тянули с 2016 года.

Летом в небо над Рязанью взмыли еще и аэростаты в рамках фестиваля «Небо России». RZN.info удалось сделать фоторепортаж с высоты птичьего потела.

Россия в пятый раз выиграла кубок международных игр «Авиадартс», победив в четырех номинациях: истребительной, штурмовой, дальней авиации и армейской на транспортно-боевых вертолетах.

В августе Рязань посетили 14 стран в рамках Первого международного форума древних городов. Накануне закрытия по центру города прошла масштабная костюмированная демонстрация участников события.

Череда летних торжеств завершилась празднованием 300-летия полиции .

К концу лета в Рязани возвели семь этажей главного корпуса новой БСМП.

12 сентября на рязанском стадионе ЦСК прошел первый матч Лиги чемпионов между футболистками «Рязань-ВДВ» и шведским «Русенгордом». Фоторепортаж получился эмоциональным.

Осенью свои двери открыл обновленный рязанский цирк . Это событие горожане ждали с февраля 2015 года.

В сентябре в Рязани прошли выборы в гордуму. Следом назначили нового, а точнее новую главу города .

В октябре Рязань посетил и провел ряд мероприятий глава Росгвардии сасовец Виктор Золотов.

В ноябре дольщики ЖК «Виктория» наконец-то получили ключи от своих квартир, которые они ждали с 2015 года.

В День народного единства в Соборном парке освятили и открыли для прихожан часовню Всех Святых.

К 100-летию десантного училища в Рязани открыли памятник Герою Советского союза генералу армии Василию Маргелову.

В честь 100-летия десантного училища на площади Ленина горожанам показали всю мощь рязанской десантуры.

В конце года значительно обновился рязанский автопарк скорой помощи. Регион получил 15 современных автомобилей и восемь фельдшерско-акушерских пунктов.

Фото Александра Блохина, Дмитрия Вороширина, Валерия Михайленко, Юлии Полушиной