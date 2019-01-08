Остановись, мгновение. Лучшие фото 2018 года по версии RZN.info

2018 год для Рязани был богат на события. Самыми массовыми из них традиционно стали День победы, первомайская демонстрация и День города. Зрелищными стали международные соревнования «Авиадарст-2018», а также новое для региона событие — Первый международный форум древних городов.
Редакция RZN.info подготовила подборку лучших фотографий, которые помогут восстановить общую картину минувшего года.
В январе по Рязани начали ездить десять троллейбусов, доставленных из Москвы.
В феврале бывшему зампреду рязанского правительства Дмитрию Андрееву огласили
В марте Рязань на два дня превратилась в площадку для форума «
Рязанцы
Корреспондент RZN.info провела сутки с бригадой
В мае в небе над полигоном Дубровичи под Рязанью взмыли истребители, бомбардировщики, штурмовики и вертолеты. В третий раз в регионе прошел «Авиамикс» в рамках всеармейского этапа «Авиадарст». Всего в конкурсе поучаствовали 60 экипажей из четырех военных округов и авиации Северного флота ВМФ.
В середине июня начался
Днем в пятницу, 22 июня, в четырехэтажке на Грибоедова загорелась
Рязанцы под открытым небом около экрана у гостиницы «Старый город»
В июне в Рязань впервые приехала Ольга Бузова.
В июле началось благоустройство площади Ленина. Разговоры о качестве проделанной работы не утихают до сих пор. Мы помним,
Летом в Рязани началось строительство спорткомплекса «
В июле на аэродроме в Дягилеве открылись международные соревнования «
В преддверии Дня металлурга корреспондент RZN.info вместе с губернатором посетил
В августе Рязань традиционно «накрыло» музыкальной волной фестиваля «
Пока в Рязани пели и танцевал, в селе Помозово Михайловского района
Летом в небо над Рязанью взмыли еще и аэростаты в рамках фестиваля «Небо России». RZN.info удалось сделать
Россия в пятый раз
В августе Рязань посетили 14 стран в рамках Первого международного форума древних городов. Накануне закрытия по центру города прошла масштабная костюмированная
Череда летних торжеств завершилась празднованием
К концу лета в Рязани возвели семь этажей главного корпуса
12 сентября на рязанском стадионе ЦСК прошел первый матч Лиги чемпионов между футболистками «Рязань-ВДВ» и шведским «Русенгордом».
Осенью свои двери открыл обновленный рязанский
В сентябре в Рязани прошли выборы в гордуму. Следом назначили
В октябре Рязань
В ноябре дольщики ЖК «Виктория» наконец-то
В День народного единства в Соборном парке
К 100-летию десантного училища в Рязани
В честь 100-летия десантного училища на площади Ленина горожанам
В конце года значительно
Фото Александра Блохина, Дмитрия Вороширина, Валерия Михайленко, Юлии Полушиной