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13:35, 8 января 2019 4 823
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Остановись, мгновение. Лучшие фото 2018 года по версии RZN.info

Остановись, мгновение. Лучшие фото 2018 года по версии RZN.info

2018 год для Рязани был богат на события. Самыми массовыми из них традиционно стали День победы, первомайская демонстрация и День города. Зрелищными стали международные соревнования «Авиадарст-2018», а также новое для региона событие — Первый международный форум древних городов.

Редакция RZN.info подготовила подборку лучших фотографий, которые помогут восстановить общую картину минувшего года.

В январе по Рязани начали ездить десять троллейбусов, доставленных из Москвы.

В феврале бывшему зампреду рязанского правительства Дмитрию Андрееву огласили приговор. Его признали виновным в коррупции и назначили наказание в виде шести лет в исправительной колонии строго режима и штрафа в размере 15 миллионов рублей.

В марте Рязань на два дня превратилась в площадку для форума «Цифровая трансформация». На нем представили инновационные проекты в сфере образования, медицины, политики, предпринимательства и сферы ЖКХ. Одним из спикеров стала телеведущая и продюсер Тина Канделаки.

Рязанцы почтили память погибших на пожаре в кемеровской «Зимней вишне». На памятную акцию к стенам филармонии пришли порядка полутора тысяч горожан.

Корреспондент RZN.info провела сутки с бригадой скорой помощи и рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются рязанские медики.

В мае в небе над полигоном Дубровичи под Рязанью взмыли истребители, бомбардировщики, штурмовики и вертолеты. В третий раз в регионе прошел «Авиамикс» в рамках всеармейского этапа «Авиадарст». Всего в конкурсе поучаствовали 60 экипажей из четырех военных округов и авиации Северного флота ВМФ.

В середине июня начался ремонт моста через Оку. Он затянулся до октября и создал широко обсуждаемые пробки на выезде из города в сторону Солотчи и в обратном направлении.

Днем в пятницу, 22 июня, в четырехэтажке на Грибоедова загорелась крыша. К счастью, никто не погиб. Но на устранение последствий ушло около месяца.

Рязанцы под открытым небом около экрана у гостиницы «Старый город» пришли поболеть за сборную России. Матч с Уругваем в рамках чемпионата мира по футболу 2018.

В июне в Рязань впервые приехала Ольга Бузова. Фоторепортаж с концерта певицы побил рекорды сайта RZN.info и набрал более 350 тысяч просмотров.

В июле началось благоустройство площади Ленина. Разговоры о качестве проделанной работы не утихают до сих пор. Мы помним, как все начиналось.

Летом в Рязани началось строительство спорткомплекса «Под мостом» и благоустройство Лесопарка. Проект завершили к августу.

В июле на аэродроме в Дягилеве открылись международные соревнования «Авиадартс-2018». В Рязань для участия в них прибыли летчики из Беларуси, Казахстана, Китая и России.

В преддверии Дня металлурга корреспондент RZN.info вместе с губернатором посетил завод точного литья.

В августе Рязань традиционно «накрыло» музыкальной волной фестиваля «Подбелка-2018». Гран-при фестиваля получила арт-группа «John Lemon».

Пока в Рязани пели и танцевал, в селе Помозово Михайловского района появился газ. Газопровод протяженностью 6,6 километра сюда тянули с 2016 года.

Летом в небо над Рязанью взмыли еще и аэростаты в рамках фестиваля «Небо России». RZN.info удалось сделать фоторепортаж с высоты птичьего потела.

Россия в пятый раз выиграла кубок международных игр «Авиадартс», победив в четырех номинациях: истребительной, штурмовой, дальней авиации и армейской на транспортно-боевых вертолетах.

В августе Рязань посетили 14 стран в рамках Первого международного форума древних городов. Накануне закрытия по центру города прошла масштабная костюмированная демонстрация участников события.

Череда летних торжеств завершилась празднованием 300-летия полиции.

К концу лета в Рязани возвели семь этажей главного корпуса новой БСМП.

12 сентября на рязанском стадионе ЦСК прошел первый матч Лиги чемпионов между футболистками «Рязань-ВДВ» и шведским «Русенгордом». Фоторепортаж получился эмоциональным.

Осенью свои двери открыл обновленный рязанский цирк. Это событие горожане ждали с февраля 2015 года.

В сентябре в Рязани прошли выборы в гордуму. Следом назначили нового, а точнее новую главу города.

В октябре Рязань посетил и провел ряд мероприятий глава Росгвардии сасовец Виктор Золотов.

В ноябре дольщики ЖК «Виктория» наконец-то получили ключи от своих квартир, которые они ждали с 2015 года.

В День народного единства в Соборном парке освятили и открыли для прихожан часовню Всех Святых.

К 100-летию десантного училища в Рязани открыли памятник Герою Советского союза генералу армии Василию Маргелову.

В честь 100-летия десантного училища на площади Ленина горожанам показали всю мощь рязанской десантуры.

В конце года значительно обновился рязанский автопарк скорой помощи. Регион получил 15 современных автомобилей и восемь фельдшерско-акушерских пунктов.

Фото Александра Блохина, Дмитрия Вороширина, Валерия Михайленко, Юлии Полушиной


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