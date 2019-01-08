Накануне Рождества. В Спас-Клепиках мужчина топором и кирпичами разбил окна дома и автомобиль

В Спас-Клепиках мужчина разбил кирпичами окна в доме 32-летнего местного жителя, а также топором пробил стекла в его автомобиле. Об этом сообщила
Случай произошел вечером в воскресенье, 6 января, около 23 часов.
Полиция, приехавшая на место ДТП обнаружила, что в одной из комнат дома лежал кирпич, стекло было разбито. Семья хозяина была внутри, но в другой комнате.
Во дворе дома был припаркован автомобиль с пробитым задним стеклом. В салоне машины лежал топор, которым, по предварительной информации и повредили автомобиль.
Полиция изучила «следы» и установила, что к преступлению причастен 34-летний житель города Спас-Клепики. Мужчину разыскали.
Все обстоятельства устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.