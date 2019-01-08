На ночном пожаре в Борках пострадал человек

В ночь на вторник, 8 января, в Борках сгорел жилой дом. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 5:10. Есть пострадавший. Причины произошедшего и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали 15 человек на пяти машинах.
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В ночь на вторник, 8 января, в Борках сгорел жилой дом. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 5:10. Есть пострадавший. Причины произошедшего и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали 15 человек на пяти машинах.
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