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9:11, 7 января 2019 2 191
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Загоревшийся в Касимовском районе мусор тушили два расчета

Загоревшийся в Касимовском районе мусор тушили два расчета

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В понедельник, 7 января, в 1:52 жители села Дмитриево в Касимовском районе сообщили о пожаре. На место выезжали два расчета.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, загорелся строительный мусор на площади 24 квадратных метра. С огнем боролись семь пожарных.

Отмечается, что никто не пострадал.


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