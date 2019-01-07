В новогодние праздники рязанцы вызывали «скорую» более 2500 раз

В новогодние праздники рязанцы вызывали «скорую» более двух с половиной тысяч раз, сообщает
«Все началось за несколько дней до Нового года, когда рязанцы отправились на корпоративы. В большинстве своем, вызовы были связаны с алкогольным опьянением или травмами», — отметили в сюжете.
По данным телеканала, в последний день 2018 года количество телефонных звонков на пульт увеличилось и составило более 500.
«Было ДТП и ножевое ранение грудной клетки», — рассказал старший врач городской станции скорой медицинской помощи Геннадий Селезнев.
Кроме того, по словам врача, было два несчастных случая с петардами, которые взорвались в руках. В одном из них рязанец получил ожог конечности.
Журналисты рассказали, что в новогодние праздники «неотложка» в областном центре работала в усиленном режиме.
Отмечается, что за первые дни нового года на дорогах Рязанской области произошло 11 ДТП, в результате которых два человека погибли и 15 получили травмы.