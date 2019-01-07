Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:47, 7 января 2019 5 067
 0    0

В новогодние праздники рязанцы вызывали «скорую» более 2500 раз

В новогодние праздники рязанцы вызывали «скорую» более 2500 раз

В новогодние праздники рязанцы вызывали «скорую» более двух с половиной тысяч раз, сообщает ГТРК «Ока».

«Все началось за несколько дней до Нового года, когда рязанцы отправились на корпоративы. В большинстве своем, вызовы были связаны с алкогольным опьянением или травмами», — отметили в сюжете.

По данным телеканала, в последний день 2018 года количество телефонных звонков на пульт увеличилось и составило более 500.

«Было ДТП и ножевое ранение грудной клетки», — рассказал старший врач городской станции скорой медицинской помощи Геннадий Селезнев.

Кроме того, по словам врача, было два несчастных случая с петардами, которые взорвались в руках. В одном из них рязанец получил ожог конечности.

Журналисты рассказали, что в новогодние праздники «неотложка» в областном центре работала в усиленном режиме.

Отмечается, что за первые дни нового года на дорогах Рязанской области произошло 11 ДТП, в результате которых два человека погибли и 15 получили травмы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:50, 7 января 2019
Викторина и фото с елкой. Рязанцы поучаствовали в праздничном фестивале «Встретимся на Рождество!»
12:39, 7 января 2019
«Серьезная утрата». Здание бывшего рязанского «Дома книги» попало в архитектурный антирейтинг
11:38, 7 января 2019
Как рязанцы встретили Рождество. Обзор Instagram 1
10:52, 7 января 2019
Сасовцу грозит до 10 лет тюрьмы за хранение марихуаны
9:47, 7 января 2019
В новогодние праздники рязанцы вызывали «скорую» более 2500 раз
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 32 768
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 17
12:44, 30 декабря 2018 29 122
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
13:17, 4 января 2019 28 311
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
21:10, 31 декабря 2018 25 389
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:10, 3 января 2019 23 791
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум