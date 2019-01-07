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13:17, 7 января 2019 1 186
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В Кораблинском районе задержали мужчину, укравшего ограждение водонапорной башни

В Кораблинском районе задержали мужчину, укравшего ограждение водонапорной башни

В Кораблинском районе задержали мужчину, укравшего ограждение водонапорной башни. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился представитель сельского поселения, который сообщил, что с водонапорной башни в деревне Моловка похитили металлические конструкции.

Полицейские установили, что их срезали с помощью газосварочного оборудования.

Опрашивая местных жителей, сотрудники выясняли, у кого есть «газорезка». Вскоре 34-летнего жителя соседнего района задержали, у него изъяли инструменты, а затем обнаружили и часть похищенного.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.


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