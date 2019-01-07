В Кораблинском районе задержали мужчину, укравшего ограждение водонапорной башни. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился представитель сельского поселения, который сообщил, что с водонапорной башни в деревне Моловка похитили металлические конструкции.
Полицейские установили, что их срезали с помощью газосварочного оборудования.
Опрашивая местных жителей, сотрудники выясняли, у кого есть «газорезка». Вскоре 34-летнего жителя соседнего района задержали, у него изъяли инструменты, а затем обнаружили и часть похищенного.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.