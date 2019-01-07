Успехов и благополучия. Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. Текст с пожеланиями опубликовали на сайте
«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», — сказал президент.
Путин также отметил, что церковь играет важную роль в жизни страны.
«Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, позитивную роль в жизни нашей страны, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодежи», — говорится в поздравлении.
В рождественскую ночь российский лидер присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.