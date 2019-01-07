Свадьбы на «Пятнице» и «Пломбирчик». Как рязанцы прославились на федеральных каналах в 2018 году

Продолжая серию публикаций об итогах 2018 года, в редакции RZN.Info вспомнили, как наши земляки пробивались к лучам славы на федеральных телеканалах. В это раз телезрители увидели танцы на шпильках, необычные свадьбы и репортажи к юбилею училища ВДВ.

Зимой на проекте «Песни» на ТНТ трио «Meleni» спели композицию «Не любишь», которую ранее исполнял Ратмир Шишков. Тимати не увидел в девушках «коллектива» и сказал им «нет». Максим Фадеев отметил, что «может придраться к куче разных вещей», но дал рязанкам шанс и они прошли в следующий тур шоу.

В марте на телеканале «Муз-ТВ» студия эстрадного танца Евгения Осотина «Поколение Dance» выступила на пятой премии «Kinder Муз Awards 2017"в компании звезд российской эстрады.

Перед Международным женским днем телеканал НТВ снял сюжет о рязанских десантницах. Корреспондент Михаил Чебоненко рассказал зрителям о том, как девушки в погонах «ломают привычные стереотипы».

Кроме того, рязанская поэтесса Анна Бобровская поучаствовала в реалити-шоу о разведенных парах «Союзники» на СТС. На Шри-Ланке восьми парам предстояло на протяжении двенадцати недель проходить психологические и физические испытания в борьбе за десять миллионов рублей. По условиям шоу, деньги достанутся ребенку или детям пары-победителей.

26 мая, в эфире программы «Время», вышел репортаж о всеармейском этапе «Авиадартса-2018», который прошел в рязанских Дубровичах. RZN.info также подготовил фоторепортаж с авиа-шоу в двух частях

В начале лета на ТНТ показали финал шоу «Comedy Баттл». В нем выступил рязанский комик Артем Филимонов. В своем выступлении он порассуждал о технологиях, которые используют при производстве пива, пошутил про Бузову и позвал жюри «потусить». Напомним, в 2017 году Филимонов участвовал в «Открытом микрофоне».

Помимо этого, в новом сезоне сериала «Полицейский с Рублевки» снялся Дмитрий Чинков. Актер родом из Рязани. Ранее его можно было увидеть в сериалах «СашаТаня», «Паук», «Морозова».

Осенью в «Вечернем Урганте» показали репортаж Аллы Михеевой из училища ВДВ. Телеведущая вместе с коллегами из «Первого канала» в рамках патриотической акции «Первый в армии» прилетела в Рязань. Ей предложили побывать в роли «десантника»: прыгнуть с вышки в бассейн, попытаться поразить танк и прокатиться на лошади.

Позже на федеральном канале зрителям рассказали о том, как прошел юбилей в тематической программе «Часовой».

Среди рязанцев, которые отметились в этом году, стал также 19-летний Игорь Котов. Он поразил жюри «Танцев на ТНТ» номером на шпильках. Попав в команду к Татьяне Денисовой он занял «последнее, самое ценное место» в ее «мужской команде». Позже «пломбирчик» (так его прозвала Денисова) исполнил «мужское танго», и « поменялся телами» с партнершей. После этого номера он покинул проект. Однако, в конце года «пломбирчик» в финале вновь станцевал «номер на шпильках».

Помимо танцев наши земляки смогли удивить россиян и на «Пятнице». Так, рязанская пара сыграла свадьбу в новом реалити-шоу «Четыре свадьбы». Торжество в стиле путешествия прошло в гостиничном комплексе «Окская жемчужина»: организовали фуршет, выездную регистрацию, и банкет. В итоге Ирина и Семен набрали 117 баллов и выиграли путешествие в Америку.

Позже на «Четыре свадьбы» приехала еще одна рязанская пара и вновь заняла первое место, выиграв поездку в Париж. Третья пара земляков не смогла повторить триумф, получив лишь третье место. За процессом съемок наблюдал корреспондент RZN.info.