В субботу, 5 января, в
Автор поста отметил, что снимки он сделал на улице Загородной около дома №3.
«Четвертый день уже течет в сторону Агропрома и в Соколовку. Источник где-то на детской площадке. Коммунальщики ничего лучшего, как огородить место бедствия и перегородить дорогу, не придумали. Говорят, работать некому», — написал рязанец.
В мэрии сообщили, что ремонтные работы проведут не раньше среды.
«Утечка на сетях водоснабжения. Ремонтировать будут 9 января, так как необходимо менять большой участок», — объяснили в пресс-службе.