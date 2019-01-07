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12:01, 7 января 2019 4 172
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Пьяный рязанец угнал иномарку из автосервиса

Пьяный рязанец угнал иномарку из автосервиса

Фото: Pixabay.com

В Рязани задержали рецидивиста, который угнал иномарку из автосервиса. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ночью экипаж ДПС заметил на дороге автомобиль, который двигался «немного странно». Водитель сначала резко прибавил скорость, а затем начал притормаживать.

Полицейские остановили иномарку и проверили водителя. В беседе инспектор ДПС сразу же заметил признаки алкогольного опьянения. Выяснилось, что 24-летний житель Рыбновского района управлял чужим автомобилем.

Полицейские установили, что задержанный мужчина работал в автосервисе. Накануне 29-летний рязанец отдал свой автомобиль на ремонт, а ночью злоумышленник употребил спиртное и решил «прокатиться» на этой машине. Ранее он был судим за кражу и угон автомобиля, причем угон он также совершил в нетрезвом виде и при сходных обстоятельствах.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.


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