Пьяный рязанец угнал иномарку из автосервиса

В Рязани задержали рецидивиста, который угнал иномарку из автосервиса. Об этом сообщила
Ночью экипаж ДПС заметил на дороге автомобиль, который двигался «немного странно». Водитель сначала резко прибавил скорость, а затем начал притормаживать.
Полицейские остановили иномарку и проверили водителя. В беседе инспектор ДПС сразу же заметил признаки алкогольного опьянения. Выяснилось, что 24-летний житель Рыбновского района управлял чужим автомобилем.
Полицейские установили, что задержанный мужчина работал в автосервисе. Накануне 29-летний рязанец отдал свой автомобиль на ремонт, а ночью злоумышленник употребил спиртное и решил «прокатиться» на этой машине. Ранее он был судим за кражу и угон автомобиля, причем угон он также совершил в нетрезвом виде и при сходных обстоятельствах.
В отношении похитителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.