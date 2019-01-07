Мира и любви. Аркадий Фомин поздравил жителей Рязанской области с Рождеством Христовым

Аркадий Фомин поздравил жителей Рязанской области с Рождеством Христовым.
Председатель Рязанской облдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» пожелал мира и любви каждой семье.
«Дорогие рязанцы! Вот и взошла Вифлеемская звезда, в мир пришел спаситель, наступил праздник светлого Рождества Христова. Для каждой православной семьи он наполнен теплом, светом, любовью и таинством. Я искренне поздравляю вас всех с Рождеством Христовым, желаю здоровья и радости. Пусть мир и любовь будет в каждом доме и каждой семье», — написал Фомин на своей