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13:29, 7 января 2019 1 530

Мира и любви. Аркадий Фомин поздравил жителей Рязанской области с Рождеством Христовым

Мира и любви. Аркадий Фомин поздравил жителей Рязанской области с Рождеством Христовым

Аркадий Фомин поздравил жителей Рязанской области с Рождеством Христовым.

Председатель Рязанской облдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» пожелал мира и любви каждой семье.

«Дорогие рязанцы! Вот и взошла Вифлеемская звезда, в мир пришел спаситель, наступил праздник светлого Рождества Христова. Для каждой православной семьи он наполнен теплом, светом, любовью и таинством. Я искренне поздравляю вас всех с Рождеством Христовым, желаю здоровья и радости. Пусть мир и любовь будет в каждом доме и каждой семье», — написал Фомин на своей странице в Instagram.


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