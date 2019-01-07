Из-за аварии жители села Агропустынь остались без электричества на целый день

Из-за аварии в селе Агропустынь отключили электричество на целый день. Об этом RZN.Info сообщил местный житель.
По его словам, света нет с 11:30.
В диспетчерской службе RZN.Info пояснили, что аварию устранят ближе к 18:00.
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Фото: Pixabay.com
Из-за аварии в селе Агропустынь отключили электричество на целый день. Об этом RZN.Info сообщил местный житель.
По его словам, света нет с 11:30.
В диспетчерской службе RZN.Info пояснили, что аварию устранят ближе к 18:00.
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