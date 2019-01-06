В трех рязанских кафе нелегально торговали спиртным. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В Рязани факты незаконной продажи спиртного зафиксировали в торговой палатке на Первомайском проспекте, а также в кафе на улицах Семинарской, 2-й Линии и Новаторов.
В области нарушения закона, регламентирующего реализацию алкоголя, выявили в магазинах в Рыбном, Ряжске, Скопине, Шилове, Путятине, а также в селе Пичкиряево Сасовского района и в кафе в поселке Лесной Шиловского района.
Полицейские изъяли 326 литров спиртного.
Нарушителям грозят крупные штрафы, в их отношении составлены административные протоколы.