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10:46, 6 января 2019 785
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В Рязани задержали закладчика «синтетики»

В Рязани задержали закладчика «синтетики»

В Рязани задержали закладчика «синтетики». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали информацию о «маршруте закладки» контейнеров с различным количеством наркотиков и взяли под контроль район на окраине города.

Вскоре днем оперативники заметили молодого человека, который подготавливал импровизированный тайник. Его остановили и досмотрели.

У 20-летнего жителя Рязанской области сотрудники полиции обнаружили три самодельных контейнера с порошкообразными веществами. Экспертиза установила, что это были три вида синтетических наркотиков. Общий вес составил около пяти граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой ему грозит до десяти лет колонии.


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