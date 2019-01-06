В Рязани задержали закладчика «синтетики». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские узнали информацию о «маршруте закладки» контейнеров с различным количеством наркотиков и взяли под контроль район на окраине города.
Вскоре днем оперативники заметили молодого человека, который подготавливал импровизированный тайник. Его остановили и досмотрели.
У 20-летнего жителя Рязанской области сотрудники полиции обнаружили три самодельных контейнера с порошкообразными веществами. Экспертиза установила, что это были три вида синтетических наркотиков. Общий вес составил около пяти граммов.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой ему грозит до десяти лет колонии.