В Рязани пройдет елка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в рязанском отделении Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.
«Новый год — не просто праздник, это погружение в мир волшебства и сказки, время настоящих перевоплощений и исполнения самых заветных желаний. Но не все дети могут пойти на общую елку в школах и детских садах», — говорится в сообщении.
Праздничное представление для детей-инвалидов состоится в среду, 8 января, в 11:00 в кинотеатре «Октябрь».
Детей ждет выступление инклюзивного театра из Касимова «Добрые сердца», который покажет постановку «Рождество в лесу», игры у елки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.