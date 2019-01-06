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12:37, 6 января 2019 1 740
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В Рязани пройдет елка для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Рязани пройдет елка для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Рязани пройдет елка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в рязанском отделении Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

«Новый год — не просто праздник, это погружение в мир волшебства и сказки, время настоящих перевоплощений и исполнения самых заветных желаний. Но не все дети могут пойти на общую елку в школах и детских садах», — говорится в сообщении.

Праздничное представление для детей-инвалидов состоится в среду, 8 января, в 11:00 в кинотеатре «Октябрь».

Детей ждет выступление инклюзивного театра из Касимова «Добрые сердца», который покажет постановку «Рождество в лесу», игры у елки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.


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