В рождественскую ночь общественный транспорт в Рязани будет ходить до трех ночи. Расписание

С 23:20 6 января до 03:30 7 января троллейбусы и автобусы будут на остановках вблизи храмов к определенному времени.
От храмов на территории кремля (Христорождественский Собор, Преображенский храм, Спасо-Преображенский мужской монастырь) можно будет уехать с остановки «Соборная площадь» на троллейбусе №1 в сторону площадь Победы в 03:15.
От остановки «площадь Свободы» (Благовещенский храм, Казанский женский монастырь, Входоиерусалимский храм) в сторону цирка на троллейбусах №3 в 03:15, №10 в 03:35.
От Борисо-Глебского собора с остановки «площадь Ленина»:
- троллейбусы в сторону площади Победы: №1 в 03:20, №3 в 03:25, №5 в 03:55;
- троллейбусы в сторону площади Театральной: №8 в 03:25, №10 в 03:10;
- автобусы в сторону площади Победы: №17 в 03:00;
- автобусы в сторону площади Театральной: №17 в 03:38.
От Вознесенского храма с остановки «улица Грибоедова»:
- троллейбусы в сторону Дашково-Песочни: №8 в 03:37, №10 в 03:25;
- троллейбусы в сторону центра: №3 в 03:10;
- автобусы в сторону центра: №16 в 02:38;
- автобусы в сторону улица Новоселов: №16 в 03:25.
От Екатерининского храма с остановки «Центральный рынок»:
- троллейбусы в сторону Дома художника: №2 в 03:15, №16 в 03:20;
- автобусы в сторону Дома художника: №4 в 02:50;
- автобусы в сторону площади Театральной: №4 в 03:24, №16 в 03:22.
От храма Иоанна Кронштадтского с остановок «Дворец Молодежи», «Полетаевский рынок»:
- троллейбусы в сторону Радиоуниверситета: №5 в 03:30;
- троллейбусы в сторону Кардиодиспансера: №5 в 03:22;
- автобусы в сторону Радиоуниверситета: №16 в 03:10;
- автобусы в сторону поселка Южный: №16 в 02:47.
От храмов в Канищеве (Преображенский храм, Храм Космы и Дамиана) с остановок «Школа», «Больничный комплекс»:
- троллейбусы в сторону Телезавода: №16 в 03:58 — остановка «Школа», в 04:00 — остановка «Больничный комплекс»;
- автобусы в сторону Телезавода: №17 в 03.10 — остановка «Школа», в 03.14 — остановка «Больничный комплекс»);
- автобусы в сторону центра: №17 в 03.20 — остановка «Больничный комплекс», в 03.22 — остановка «Школа»).
От храмов в Дашково-Песочне (Александро-Невский храм, Крестовоздвиженский храм) с остановок «Шереметьево», «Сбербанк»:
- автобусы в сторону улицы Новоселов, 60: №16 в 03.40 — остановка «Шереметьево», в 03.42 — остановка «Сбербанк», №17 в 04.05 — остановка «Шереметьево», в 04.07 — остановка «Сбербанк».
От храма в честь Царственных страстотерпцев с остановки «Станция Дягилево»:
- маршрут троллейбуса в сторону улица Забайкальской: №1 в 03.45.
От Никольского храма с остановки «Завод ЖБИ-2»:
- троллейбусы в сторону Октябрьского городка: №2 в 03:30;
- троллейбусы в сторону площадь Победы: №2 в 03:30, №5 в 03:35;
- автобусы в сторону площадь Победы: №20 в 03:30;
- автобусы в сторону ДПР-1: №20 в 03:37.
От Николо-Дворянский храма с остановки «Цирк»:
- троллейбусы в сторону площадь Ленина: №3 в 03:20, №5 в 03:50, №10 в 03:40;
- автобусы в сторону площадь Ленина: №7 в 02:43, № 13 в 02:54, №17 в 02:58;
- автобусы в сторону Театральной площадь: №7 в 03:08, №13 в 03:28, №17 в 03:40.
От Николо-Ямского храма с остановок «Музыкальный театр», «Николо-Ямской храм»:
- троллейбусы в сторону центра: №2 в 03:05.
От Покровско-Татианинског храма с остановки «Рязанский государственный университет»:
- троллейбусы в сторону площадь Ленина: №3 в 03:17, №10 в 03:37.
От Скорбященского храма с остановки «Рембыттехника»:
- троллейбусы в сторону поселка Шлаковый: №12 в 03:35.
От храмов в окрестностях площади Новаторов (храм Сретения Господня, храм Целителя Пантелеимона при Мальшинской богадельне) с остановки «Сельхозакадемия»:
- троллейбусы в сторону центра: №17 в 03:05;
- автобусы в сторону центра: №4 в 03:09.
От Никольского храма при Больнице имени Семашко с остановки «Больница имени Семашко»:
- троллейбусы в сторону Театральной площади: №5 в 03:35, №17 в 03:35;
- троллейбусы в сторону Полетаевского рынка: №12 в 03:20.
От Свято-Троицкого мужского монастыря с остановки «Торговый дом «Барс»:
- троллейбусы в сторону центра: №1 в 03:00, №8 в 03:10, №10 в 03:00, №16 в 03:00, №17 в 03:20;
- троллейбусы в сторону Автовокзала: №1 в 03:30, № 10 в 03:50, №16 в 03:40, №17 в 04:20; автобусы в сторону центра: №4 в 03:18.
От Георгиевского храма с остановки «Спорткомплекс «Чайка»:
- троллейбусы из депо №2 в сторону центра: №1 в 02:55, №8 в 03:00, №10 в 02:50, №16 в 02:50, №17 в 02:55.