В Покровском монастыре прошла литургия перед Рождеством. Фото

В преддверии Рождества, 5 января, в Покровском женском монастыре митрополит Марк возглавил божественную литургию. Об этом сообщил
На литургию приехали паломники из Тульской, Воронежской и Московской областей.
Настоятельница монастыря игуменья Сергия (Масляева) и все сестры поблагодарили архиерея за посещение обители и за молитвы, пожелав ему «здоровья, мира и всеукрепляющей помощи Божией в его нелегких святительских трудах».
Митрополит Марк поблагодарил насельниц и поздравил всех с грядущим праздником Рождества Христова.