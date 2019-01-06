У сасовской пенсионерки из дома вынесли швейную машинку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратилась 62-летняя женщина, которая сообщила о краже. Она ненадолго выходила из дома, а когда вернулась, одно из окон было выломано. Из дома пропала импортная швейная машинка.
После осмотра дома и окружающей территории полицейские нашли следы на снегу, которые привели их в соседний район города. Опросив местных жителей, сотрудники полиции установили личность мужчины, которого видели соседи с предметом, похожим на швейную машинку.
К краже оказался причастен 24-летний житель Сасовского района. Злоумышленник пытался с рук сбыть «добычу». Краденое изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до шести лет колонии.