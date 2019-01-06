На Касимовском шоссе горел нежилой дом. Видео опубликовали в группе «
Возгорание произошло в воскресенье, 6 января.
По информации регионального ГУ МЧС, на пожаре никто не пострадал. На происшествие выезжали пять расчетов.
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На Касимовском шоссе горел нежилой дом. Видео опубликовали в группе «
Возгорание произошло в воскресенье, 6 января.
По информации регионального ГУ МЧС, на пожаре никто не пострадал. На происшествие выезжали пять расчетов.
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