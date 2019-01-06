Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:46, 6 января 2019 884
 0    0

Дольщики, пробки и недоделки. Главные объекты 2018 года в Рязанской области 1

Дольщики, пробки и недоделки. Главные объекты 2018 года в Рязанской области

RZN.info продолжает серию публикаций об итогах 2018 года. На этот раз — материал о главных объектах, которые построили, отремонтировали или реконструировали в Рязанской области.

2018-й запомнится жителям Рязани как год, в котором город полностью провалил программу благоустройства парков, дворов и оборудование бесплатных парковок. А еще больше в минувшем году рязанцы узнали о пробках.

Именно поэтому наш рейтинг открывает реконструированный мост через Оку.

Ровно четыре месяца на объекте выстраивалась пробка, которая в часы пик и выходные затягивала рязанцев на несколько часов. Рабочие на мосту заменили несколько деформационных швов, полностью обновили покрытие и даже уложились раньше срока — мост должны были ремонтировать и в 2019 году, но и это не спасло от возмущений. Рязанцы остались недовольны качеством проделанных работ.

Еще один масштабный дорожный проект, который начался еще в 2016 году, завершился на Михайловском шоссе и трассе М-5.

На перекрестке вместо светофора построили современную развязку, чтобы распределить потоки и увеличить пропускную способность на дороге.

На объект потратили более 2,5 миллиардов рублей.

Следующим в списке оказался первый этап реконструкции площади Ленина. Улицу Почтовую соединили с памятником пешеходной дорожкой, а перед скульптурой появилась площадка для отдыха.

Теперь место стало главной площадью города, здесь прошли все массовые праздники 2018 года — от Масленицы до Нового года.

Кроме того, на улицу Горького открыли прямой проезд с Первомайского проспекта.

Работы заняли всего 21 день, что сказалось на их качестве. Дошло до того, что недоделками заинтересовалась прокуратура.

В 2018-м наконец-то закончилась реконструкция рязанского цирка. Здание закрыли еще в 2015 году, после этого в нем загорелась крыша и объект не смогли сдать в срок. Позже сроки сдачи объекта переносились еще несколько раз. В обновленном цирке появилось самое современное оборудование, звук и свет, новое покрытие на сцене, вольеры для животных, обновился интерьер, у здания появилась подсветка.

Еще один крупный объект в нашем списке — центр уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке.

Бесплатный комплекс начал свою работу в августе и с тех пор ежедневно принимает сотни человек.

В центре работают площадки для занятий баскетболом, стритболом, мини-футболом, единоборствами, боксом, дартсом, настольным теннисом и другими видами спорта. Позже при центре появится прокат с лыжами и коньками.

Еще один социальный объект открылся в селе Плахино Захаровского района. Здесь появилась двухэтажная школа на 132 человека.

Помимо кабинетов с современным оборудованием, в здании появилась игровая комната, мастерские для мальчиков и девочек, спортзал с раздельными раздевалками и душевыми, актовый зал, а во дворе открытая площадка для игры в футбол, брусья и спортивные снаряды.

Запоминающимся 2018 год стал для обманутых дольщиков ЖК «Дядькова» и «Экополиса». Рязанцы ждали свои квартиры около трех лет и получили их в новом комплексе в Дядькове.

Ключи от квартир также получили дольщики ЖК «Виктория». Они жаловались на ситуацию губернатору, устраивали одиночные пикеты, записывали рэп-обращения.

Достроить дома смогли с помощью областного минстроя и многомиллионных кредитов от крупных банков.

В год 100-летия училища ВДВ в Рязани появилось несколько объектов, связанных с прославленными войсками.

На месте военного автомобильного института открылся музей вооружения и военной техники ВДВ. В экспозиции представлена ретроспектива от исторических экспонатов до современных образцов вооружения и военной техники. Также на территории училища появился памятник основателю войск — Василию Маргелову и храм Георгия Победоносца.

В 2018 году открылись трехэтажный центр единоборств и школа в Семчине, которые формально достроили еще в 2017.

Не успели в 2018 году открыть школу искусств в Недостоеве, музей Солженицына, детсад в Кальном, а также музей Рязанского кремля. Некоторые здания еще не успели достроить, однако их открытие стоит ожидать в наступившем году.

Также в 2019 завершится гигантская стройка новой БСМП, реконструкция кинотеатра Москва под ЗАГС, второй этап реконструкции площади Ленина и пристройки к детсадам.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:46, 6 января 2019
Дольщики, пробки и недоделки. Главные объекты 2018 года в Рязанской области 1
12:49, 6 января 2019
В трех рязанских кафе нелегально торговали спиртным
12:37, 6 января 2019
В Рязани пройдет елка для детей с ограниченными возможностями здоровья
11:42, 6 января 2019
В Покровском монастыре прошла литургия перед Рождеством. Фото
11:26, 6 января 2019
Жителю Михайлова грозит срок за кражу пакета из камеры хранения
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Косметика обеих марок гипоаллергенна.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 32 632
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 17
12:44, 30 декабря 2018 29 069
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
13:17, 4 января 2019 27 841
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
21:10, 31 декабря 2018 25 164
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:10, 3 января 2019 23 688
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум