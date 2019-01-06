Дольщики, пробки и недоделки. Главные объекты 2018 года в Рязанской области

RZN.info продолжает серию публикаций об итогах 2018 года. На этот раз — материал о главных объектах, которые построили, отремонтировали или реконструировали в Рязанской области.
2018-й запомнится жителям Рязани как год, в котором город полностью провалил программу благоустройства парков, дворов и оборудование бесплатных парковок. А еще больше в минувшем году рязанцы узнали о пробках.
Именно поэтому наш рейтинг открывает
Ровно четыре месяца на объекте выстраивалась пробка, которая в часы пик и выходные затягивала рязанцев на несколько часов. Рабочие на мосту
Еще один масштабный дорожный проект, который начался еще в 2016 году, завершился на Михайловском шоссе и трассе М-5.
На перекрестке вместо светофора
На объект потратили более 2,5 миллиардов рублей.
Следующим в списке оказался первый этап
Теперь место стало главной площадью города, здесь прошли все массовые праздники 2018 года — от Масленицы до Нового года.
Кроме того, на улицу Горького открыли прямой проезд с Первомайского проспекта.
Работы заняли всего 21 день, что сказалось на их качестве. Дошло до того, что недоделками заинтересовалась прокуратура.
В 2018-м наконец-то
Еще один крупный объект в нашем списке — центр уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке.
Бесплатный комплекс начал свою работу в августе и с тех пор ежедневно принимает сотни человек.
В центре
Еще один социальный объект
Помимо кабинетов с современным оборудованием, в здании появилась игровая комната, мастерские для мальчиков и девочек, спортзал с раздельными раздевалками и душевыми, актовый зал, а во дворе открытая площадка для игры в футбол, брусья и спортивные снаряды.
Запоминающимся 2018 год стал для обманутых
Ключи от квартир также получили дольщики
Достроить дома смогли с помощью областного минстроя и многомиллионных кредитов от крупных банков.
В год 100-летия училища ВДВ в Рязани появилось несколько объектов, связанных с прославленными войсками.
На месте военного автомобильного института открылся
В 2018 году открылись трехэтажный
Не успели в 2018 году открыть
Также в 2019 завершится гигантская стройка новой