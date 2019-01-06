Дольщики, пробки и недоделки. Главные объекты 2018 года в Рязанской области

RZN.info продолжает серию публикаций об итогах 2018 года. На этот раз — материал о главных объектах, которые построили, отремонтировали или реконструировали в Рязанской области.

2018-й запомнится жителям Рязани как год, в котором город полностью провалил программу благоустройства парков, дворов и оборудование бесплатных парковок. А еще больше в минувшем году рязанцы узнали о пробках.

Именно поэтому наш рейтинг открывает реконструированный мост через Оку.

Ровно четыре месяца на объекте выстраивалась пробка, которая в часы пик и выходные затягивала рязанцев на несколько часов. Рабочие на мосту заменили несколько деформационных швов, полностью обновили покрытие и даже уложились раньше срока — мост должны были ремонтировать и в 2019 году, но и это не спасло от возмущений. Рязанцы остались недовольны качеством проделанных работ.

Еще один масштабный дорожный проект, который начался еще в 2016 году, завершился на Михайловском шоссе и трассе М-5.

На перекрестке вместо светофора построили современную развязку, чтобы распределить потоки и увеличить пропускную способность на дороге.

На объект потратили более 2,5 миллиардов рублей.

Следующим в списке оказался первый этап реконструкции площади Ленина. Улицу Почтовую соединили с памятником пешеходной дорожкой, а перед скульптурой появилась площадка для отдыха.

Теперь место стало главной площадью города, здесь прошли все массовые праздники 2018 года — от Масленицы до Нового года.

Кроме того, на улицу Горького открыли прямой проезд с Первомайского проспекта.

Работы заняли всего 21 день, что сказалось на их качестве. Дошло до того, что недоделками заинтересовалась прокуратура.

В 2018-м наконец-то закончилась реконструкция рязанского цирка. Здание закрыли еще в 2015 году, после этого в нем загорелась крыша и объект не смогли сдать в срок. Позже сроки сдачи объекта переносились еще несколько раз. В обновленном цирке появилось самое современное оборудование, звук и свет, новое покрытие на сцене, вольеры для животных, обновился интерьер, у здания появилась подсветка.

Еще один крупный объект в нашем списке — центр уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке.

Бесплатный комплекс начал свою работу в августе и с тех пор ежедневно принимает сотни человек.

В центре работают площадки для занятий баскетболом, стритболом, мини-футболом, единоборствами, боксом, дартсом, настольным теннисом и другими видами спорта. Позже при центре появится прокат с лыжами и коньками.

Еще один социальный объект открылся в селе Плахино Захаровского района. Здесь появилась двухэтажная школа на 132 человека.

Помимо кабинетов с современным оборудованием, в здании появилась игровая комната, мастерские для мальчиков и девочек, спортзал с раздельными раздевалками и душевыми, актовый зал, а во дворе открытая площадка для игры в футбол, брусья и спортивные снаряды.

Запоминающимся 2018 год стал для обманутых дольщиков ЖК «Дядькова» и «Экополиса». Рязанцы ждали свои квартиры около трех лет и получили их в новом комплексе в Дядькове.

Ключи от квартир также получили дольщики ЖК «Виктория» . Они жаловались на ситуацию губернатору, устраивали одиночные пикеты, записывали рэп-обращения.

Достроить дома смогли с помощью областного минстроя и многомиллионных кредитов от крупных банков.

В год 100-летия училища ВДВ в Рязани появилось несколько объектов, связанных с прославленными войсками.

На месте военного автомобильного института открылся музей вооружения и военной техники ВДВ. В экспозиции представлена ретроспектива от исторических экспонатов до современных образцов вооружения и военной техники. Также на территории училища появился памятник основателю войск — Василию Маргелову и храм Георгия Победоносца.

В 2018 году открылись трехэтажный центр единоборств и школа в Семчине , которые формально достроили еще в 2017.

Не успели в 2018 году открыть школу искусств в Недостоеве, музей Солженицына , детсад в Кальном, а также музей Рязанского кремля . Некоторые здания еще не успели достроить, однако их открытие стоит ожидать в наступившем году.