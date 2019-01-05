Полицейские в Кораблине изъяли более 470 литров нелегального алкоголя, которым торговали из дома. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Полицейские выявили, что 54-летний житель Кораблина продает спиртное дома. Они осмотрели его жилище и обнаружили 470 литров спиртосодержащей жидкости.
На мужчину составили протокол об административном нарушении.
Кроме того, сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю спиртным в одном из домов в Михайлове.
На 65-летнюю хозяйку дома возбудили уголовное дело по статье 171 УК РФ за неоднократную торговлю алкоголем. Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей.