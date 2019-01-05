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17:18, 5 января 2019 956
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В Касимовском районе грузовик улетел в кювет после столкновения с фурой

В Касимовском районе грузовик улетел в кювет после столкновения с фурой

В Касимовском районе грузовик улетел в кювет после столкновения с фурой. Фотографии опубликовали в группе «Автоклуб города Касимов» «ВКонтакте».

ДТП произошло в субботу, 5 января, недалеко от деревни Самуиловка.

Официальной информации об аварии пока нет.


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