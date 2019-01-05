Умер народный артист России Иван Бортник. Актер ушел из жизни на 80-м году жизни, передает
Бортник скончался в пятницу, 4 января. «Врачи говорят, что скорее всего тромб», — поделилась его жена.
Актер начинал свою карьеру в Московском драматическом театре имени Гоголя, большую часть жизни он проработал в Театре на Таганке, где познакомился с Владимиром Высоцким, посвятившим ему песню «Письмо к другу». В театре он играл в спектаклях «Гамлет», «Пугачев», «Три сестры» и других.
Бортник снимался в кино. Известность ему принесли фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Объяснение в любви», «Родня» и «Зеркало для героя».