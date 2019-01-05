Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное.
«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешёл на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.
Напомним, 31 декабря, из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Спасательная операция завершилась в четверг, 3 января. Из-под завалов подняли тела
В первые часы после трагедии спасти удалось 18 человек, еще шестерых спасли уже непосредственно при разборе завалов. Среди них — десятимесячный мальчик.