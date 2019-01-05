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9:56, 5 января 2019 421
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Рязанцев предупредили о тумане и гололедице

Рязанцев предупредили о тумане и гололедице

Рязанцев предупредили о тумане. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 5 января.

По данным синоптиков, в ближайший час с сохранением до конца суток на территории Рязанской области местами сохранится гололед, туман с видимостью 200-500 м. На дорогах гололедица.


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