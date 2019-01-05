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14:12, 5 января 2019 386
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Без шуток. Рейтинг самых громких происшествий 2018 года на RZN.info

Без шуток. Рейтинг самых громких происшествий 2018 года на RZN.info

Год собаки запомнился рязанцам не только концертом Ольги Бузовой и новыми фотографиями из соцсетей Любови Толкалиной. Серию публикаций самых популярных новостей 2018 года продолжит рейтинг происшествий.

В нем нашли место аварии, убийства, несчастные случаи и громкие криминальные дела, на которые рязанцы не могли не отреагировать.

2018 год начался со столкновения троллейбуса и маршрутки в центре города. В ДТП возле ТЦ «Атрон» пострадали несколько человек, в том числе трое детей. Также зимой в Рязани около собственного дома неизвестный зарезал предпринимателя Александра Заварзина. От полученных травм он скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Заказчик убийства, по версии следователей, скрывается за границей.

В марте рязанский областной суд огласил приговор «касимовскому убийце». Мужчина получил 19 лет строгого режима. Тела двух мужчин нашли похороненными на его участке, а расчлененный труп 14-летнего подростка обнаружили возле кладбища. После оглашения приговора тетя погибшего мальчика заявила, что не верит в его смерть от рук осужденного.

Кроме того, пьяные рязанцы устроили погром в одной из городских маршруток: пели песни, ругались матом, вставали на сиденья и били кулаками в люк. Позже в сети появилось видео дебоша.

В конце апреля восьмилетний мальчик утонул в реке Плетенке на глазах у очевидцев. В день похорон его отец покончил с собой. В мае пьяный рязанец в ходе ссоры зарезал таксиста. У погибшего остались жена и четырехмесячная дочь. В Сасовском районе выехавший на «встречку» грузовик столкнулся с легковушкой. Ее водитель скончалась на месте.

В начале лета двое жителей Спасского района решили на спор изнасиловать женщину. Злоумышленники сломали калитку и постучали в дом. После того, как хозяйка вышла на шум, они поочередно ее изнасиловали. Отметим, что в конце декабря того же года дело направили в суд.

В Шиловском районе произошла серьезная авария с участием легковушки и фуры. Четверо человек, находившиеся в Chevrolet, среди которых были двое детей, погибли. Также, в августе, в том же районе из-за столкновения с грузовиком взорвался BMW. В результате ДТП все, кто был во внедорожнике, скончались на месте.

Еще одна страшная авария произошла в Пронском районе. Недалеко от Абакумова при маневре легковушку сильно занесло, отчего водителя и пассажирку выбросило из салона на обочину. В итоге, 31-летняя беременная женщина погибла, ее 36-летнего мужа госпитализировали в тяжелом состоянии. У них осталось трое детей.

19 августа в Чучкове сгорел дом. По словам матери, один из шестерых детей, которых в этот день оставили без присмотра, играл со спичками. Восьмилетний Максим Мельник-Богдан вытащил из огня троих сестер и брата. Годовалая девочка отравилась угарным газом во сне. Позже мальчика наградили медалью в Москве.

Осенью под Спас-Клепиками в очередной аварии с участием грузовика и легковушки, погибли водитель и пассажирка Chevrolet Lacetti. Причиной ДТП, по версии полицейских, стал выезд на встречку. Помимо этого, в октябре в Шлаковом насмерть сбили девушку, переходившую дорогу по «зебре».

История с впавшим в кому рязанским боксером также не оставила рязанцев равнодушными. Так, в ноябре, 16-летнего подростка госпитализировали из общежития политехнического колледжа с закрытой черепно-мозговой травмой после спарринга с соседом. Мальчик впал в кому. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. В деле появился подозреваемый, которому следователи предъявили обвинение. Губернатор Николай Любимов взял ситуацию с пострадавшим боксером под контроль. Позже скончался отчим пострадавшего.

Закроем этот страшный список зимним ДТП, которое произошло в начале декабря. Из-за модных сегодня катаний на тюбингах возле борковского гипермаркета «Лента» погибла девушка. Машина, к которой пристегнули «ватрушку», врезалась в стоящую на парковке фуру.


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