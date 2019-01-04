Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:44, 4 января 2019 5 785
 0    0

Житель Песочни торговал спиртным в своей квартире

Житель Песочни торговал спиртным в своей квартире

Фото: Pixabay.com

Житель Песочни торговал спиртным в квартире. О злоумышленнике полицейским рассказали его соседи, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

46-летний рязанец смешивал спирт с водой и сам продавал бутылки в своей квартире в одном из домов на улице Тимакова.

«Было заметно, что от дома, где живет этот мужчина, часто расходятся по улицам пьяные люди», — уточнили в полиции.

На нарушителя составили административный протокол. Через некоторое время участковый заметил, что рязанец вновь торгует спиртным.

За неоднократное нарушение на мужчину завели уголовное дело по статье 171.4 УК. Ему грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:47, 4 января 2019
Во время новогодних праздников в Рязанской области усилили контроль за энергообъектами
14:08, 4 января 2019
Не пенсией единой. Что изменится в законодательстве России в 2019 году
12:50, 4 января 2019
За три дня в Рязанской области изъяли 155 литров алкоголя
11:44, 4 января 2019
Житель Песочни торговал спиртным в своей квартире
21:08, 3 января 2019
Рязанские энергетики обеспечивают бесперебойное снабжение на новогодних каникулах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 32 212
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 17
12:44, 30 декабря 2018 28 922
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
21:10, 31 декабря 2018 24 572
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:10, 3 января 2019 22 010
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
10:06, 1 января 2019 21 149
Рязанцы встретили Новый год на площади Ленина. Фото 1
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум