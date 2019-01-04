Житель Песочни торговал спиртным в своей квартире

Житель Песочни торговал спиртным в квартире. О злоумышленнике полицейским рассказали его соседи,
46-летний рязанец смешивал спирт с водой и сам продавал бутылки в своей квартире в одном из домов на улице Тимакова.
«Было заметно, что от дома, где живет этот мужчина, часто расходятся по улицам пьяные люди», — уточнили в полиции.
На нарушителя составили административный протокол. Через некоторое время участковый заметил, что рязанец вновь торгует спиртным.
За неоднократное нарушение на мужчину завели уголовное дело по статье 171.4 УК. Ему грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей.