Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:47, 4 января 2019 893

Во время новогодних праздников в Рязанской области усилили контроль за энергообъектами

Во время новогодних праздников в Рязанской области усилили контроль за энергообъектами

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья"-«Рязаньэнерго» принял участие в общесетевом Штабе ПАО «Россетти» под руководством Генерального директора Павла Ливинского.

В рамках селекторного совещания энергетики доложили об оперативной обстановке в зонах ответственности, а также обсудили обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса в период новогодних каникул и в ОЗП 2018/2019 гг.

«Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, — отметил директор филиала Михаил Подлягин. — Энергосистема работает в штатном режиме. Оперативный персонал несет круглосуточное дежурство, специалисты предприятия контролируют обстановку и готовы незамедлительно отреагировать на возможные внештатные ситуации», — отметил Подлягин.

В случае необходимости к ликвидации аварий привлекут 114 бригад в количестве 438 человек и 176 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала «Рязаньэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии.

О любых проблемах, связанных с электроснабжением, можно сообщить через всероссийский интернет-портал для потребителей «Светлая страна».

Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:47, 4 января 2019
Во время новогодних праздников в Рязанской области усилили контроль за энергообъектами
14:08, 4 января 2019
Не пенсией единой. Что изменится в законодательстве России в 2019 году
12:50, 4 января 2019
За три дня в Рязанской области изъяли 155 литров алкоголя
11:44, 4 января 2019
Житель Песочни торговал спиртным в своей квартире
21:08, 3 января 2019
Рязанские энергетики обеспечивают бесперебойное снабжение на новогодних каникулах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 32 268
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 17
12:44, 30 декабря 2018 28 931
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
21:10, 31 декабря 2018 24 622
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:10, 3 января 2019 22 465
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
15:26, 3 января 2019 22 028
Актер из «Иронии судьбы» отреагировал на критику митрополита Марка 4
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум