Во время новогодних праздников в Рязанской области усилили контроль за энергообъектами

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья"-«Рязаньэнерго» принял участие в общесетевом Штабе ПАО «Россетти» под руководством Генерального директора Павла Ливинского.
В рамках селекторного совещания энергетики доложили об оперативной обстановке в зонах ответственности, а также обсудили обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса в период новогодних каникул и в ОЗП 2018/2019 гг.
«Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, — отметил директор филиала Михаил Подлягин. — Энергосистема работает в штатном режиме. Оперативный персонал несет круглосуточное дежурство, специалисты предприятия контролируют обстановку и готовы незамедлительно отреагировать на возможные внештатные ситуации», — отметил Подлягин.
В случае необходимости к ликвидации аварий привлекут 114 бригад в количестве 438 человек и 176 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала «Рязаньэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии.
О любых проблемах, связанных с электроснабжением, можно сообщить через всероссийский
Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону